Собянин сообщил о перехвате ПВО летевшего на Москву беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Информации о разрушениях или пострадавших нет.
Ранее, 2 апреля, стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 93 дрона ВСУ над регионами России. При этом 87 дронов перехватили над территорией Курской области, еще четыре — над территорией Ростовской области и два — над территорией Белгородской области.