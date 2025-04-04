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Собянин сообщил о перехвате ПВО летевшего на Москву беспилотника

Собянин: система ПВО ликвидировала БПЛА на подлете к Москве
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников
Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

Ранее, 2 апреля, стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 93 дрона ВСУ над регионами России. При этом 87 дронов перехватили над территорией Курской области, еще четыре — над территорией Ростовской области и два — над территорией Белгородской области.

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