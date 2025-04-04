Мать с двумя сыновьями погибла во время пожара в Нижегородской области

В Ковернинском округе Нижегородский области при возгорании жилого дома погибла 76-летняя женщина и двое ее сыновей 57 и 49 лет. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

«Возгорание на 196 квадратах потушили шесть специалистов и две единицы техники МЧС России. Предварительно, пламя вспыхнуло в надворной постройке и перекинулось на дом», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время представители Испытательной пожарной лаборатории МЧС устанавливают точную причину и обстоятельства трагедии.

Днем ранее мужчина погиб при пожаре в частном доме в Пермском крае. По словам очевидцев, экстренные службы с трудом проехали к месту возгорания. Ситуация осложнялась тем, что дорога была размыта и перерыта из-за работ по проведению газа. Площадь горения составила 50 кв. м. В тушении участвовали 24 человека и четыре единицы техники.