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Президент Республики Сербской Додик предложил отменить пошлины на импорт из США

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Президент Республики Сербской (РС), энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик предложил отменить все пошлины на импорт товаров из США. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 3 апреля, в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Учитывая интересы Республики Сербской, я предлагаю Боснии и Герцеговине отменить все таможенные пошлины на товары, происходящие из Соединенных Штатов», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Додика, это создаст условия для переговоров по сделке о свободной торговле между двумя странами в рамках нулевого тарифа. Данная инициатива обеспечит развитие экономики в БиГ, подчеркнул президент РС.

Как указал Додик, он полностью поддерживает политику президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего». Глава государства призвал БиГ также ставить свои национальные интересы в приоритет, как это делают Соединенные Штаты.

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3 апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Евросоюза и некоторых других стран. Россия в списке не фигурирует. Меры коснутся не только ЕС (20%), но также КНР (34%), Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и других стран.

При этом американский лидер оценил выгоду страны от повышения пошлин на импорт в $6–7 трлн.

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