Въехавший в Беларусь из Литвы в товарном вагоне американец захотел остаться в стране

Гражданин США Антон Росс, который нелегально пересек белорусско-литовскую границу в вагоне отправляющегося из Литвы грузового поезда, захотел остаться в Республике Беларусь. Об этом 3 апреля он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Я себя хорошо чувствую, отлично кормят, отличные условия. Так получилось, что у меня тяжело с документами, я в отчаянии попытался добраться к вам сюда. <...> Всё хорошо, отлично обращаются, из помощи — если можно было бы как-то остаться. Маме сказать, что всё хорошо, здесь кормят, поят, тепло, условия хорошие, всё нормально», — сообщил 27-летний американец.

В ходе общения с журналистами Росс также опроверг ходившие ранее слухи, что он может быть военнослужащим армии США, пропавшим во время учений в Литве.

«Я никогда в армии никакой не служил. К той ситуации, когда утонули солдаты [НАТО во время учений], я слышал это, никакого отношения не имею», — отметил он.

Сообщается, что в настоящее время у американца имеются «некоторые проблемы со здоровьем», в решении которых принимают участие белорусские специалисты.

Ранее, 6 марта, пограничники в Белоруссии задержали украинца, который намеревался следовать в Россию для осуществления экстремистской деятельности. Уточняется, что украинцу запрещен въезд в Россию и Белоруссию как лицу, которое вынашивало намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки стран в интересах Украины. Кроме того, в отношении его пособников возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции. Им грозит до семи лет лишения свободы.