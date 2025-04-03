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Представители ВС США и Китая провели переговоры в Шанхае

Reuters: военные США и КНР провели переговоры в Шанхае
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Представители вооруженных сил (ВС) США и Китая несколько раз провели переговоры в Шанхае и обсудили вопрос сокращения небезопасных действий китайских военных кораблей и самолетов. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских военных.

«Военные должностные лица из США прибыли в Шанхай, Китай, для проведения рабочих переговоров, направленных на сокращение случаев небезопасных и непрофессиональных действий ВМС и ВВС НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — Ред.)», — цитирует издание заявление военных США.

Как указано, такие переговоры проводятся рабочей группой соглашения о военно-морских консультациях (ММСА) раз в полгода.

При этом уточняется, что США давно обратили внимание на «опасные полеты» военных НОАК в регионе.

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Ранее в этот день власти Тайваня сообщили о приближении к острову 59 самолетов и 23 кораблей НОАК. Отмечается, что 31 из 59 летательных аппаратов пересек срединную линию и вошел в северную, центральную, юго-западную и восточную ПВО страны.

2 апреля Тайвань сообщил о приближении 76 самолетов и 15 кораблей КНР к острову.

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