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Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой

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Фото: Посольство России в Словакии
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Память о Второй мировой войне и освободивших Братиславу красноармейцах передается в Словакии из поколения в поколение. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказал «Известиям» посол РФ в стране Игорь Братчиков.

По его словам, словацкий премьер-министр Роберт Фицо планирует придать особое значение 80-летию Победы. В этом году празднование планируется провести 8 мая.

«Посольство со своей стороны планирует большой традиционный прием с приглашением властей и словацких друзей. А 9 мая наши дипломаты со своими семьями и соотечественниками придут на Братиславский мемориал», — поделился Братчиков.

Помимо празднования в стране, также планируется визит Фицо с делегацией в Москву, и подготовка к этому сейчас идет полным ходом.

«Подготовка вступила сейчас в горячую фазу — формируется сопровождение премьера Фицо, он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация», — сказал посол.

Братчиков добавил, что в рамках торжественных мероприятий в столице России также состоится контакт Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отдельно посол рассказал о конструктивном диалоге российских дипломатов с правительством Словакии, но уточнил, что сложности сохраняются, и главным образом они связаны с ограничениями, которые ввел Евросоюз.

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Ранее, 28 февраля, президент «Славянского комитета» в Словацкой Республике Томаш Шпачек заявил «Известиям» о важности сотрудничества с Россией. По его словам, деятельность в РФ важна потому, что она — самая большая славянская держава. Словакии следует сотрудничать с Россией, потому что так можно создать центр силы, как в Европе, Китае, и США.

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