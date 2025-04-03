Минфин подготовил поправки об освобождении от НДФЛ выплат на детей до 1 млн рублей

Министерство финансов России подготовило изменения в Налоговый кодекс, согласно которым сумма не облагаемой налогом корпоративной единовременной выплаты при рождении ребенка может быть увеличена до 1 млн рублей. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Изменения разработаны согласно поручению президента РФ Владимира Путина. До этого налогом не разрешалось облагать только единовременную выплату размером до 50 тыс. рублей.

«Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на улучшение благоприятных налоговых условий для семей с детьми. Поправками предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат», — заявили в ведомстве ТАСС.

Поясняется, что к таким выплатам относится в том числе материальная помощь, которую выплачивают сотрудникам работодатели в течение первого года после рождения или усыновления ребенка, а также установления опеки.

27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о масштабе выплат для многодетных семей и семей с детьми. Депутат отметила, что с 2007 года более 14 млн семей получили материнский семейный капитал (МСК). Кроме того, единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 млн детей. А с текущего года работающие родители с двумя и более детьми формируют семейные выплаты из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые смогут получить в 2026 году.