Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — написали в Telegram-канале ведомства.

Дроны перехватили в период с 21:00 до 21:55 мск, добавили в министерстве.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 93 дрона ВСУ над регионами России. При этом 87 дронов перехватили над территорией Курской области, еще четыре — над территорией Ростовской области и два — над территорией Белгородской области.