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Экономист оценил влияние пошлин Трампа на Россию

Эксперт Остапкович: торговая война Трампа может ударить по экономике РФ
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что кризис из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин может привести к падению цен на нефть, уголь и другие сырьевые товары.

В беседе с aif.ru в четверг, 3 апреля, эксперт отметил, что это может ударить и по российской экономике.

«Кризис и падение роста в экономиках ведущих стран всегда приводит к падению цен на сырьевые товары: нефть, газ, уголь, металлы, пшеницу и т.д.», — объяснил Остапкович.

По его словам, доля сырьевых товаров в экспорте России составляет около 75%. Если упадут цены, то упадет валютное обеспечение. Он напомнил, что во время кризиса 2008 года пошлины особо не отразились на экономике. Между тем, тогда упали цены на сырьевые товары. В этой связи в 2009 году в РФ снижение ВВП составило 7,9%. Именно этим и плоха для России таможенная война. Она может привести к мировой рецессии и мировому финансово-экономическому кризису, заключил Остапкович.

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Ранее в этот день политолог Матвей Киселев заявил, что введение Трампом пошлин усилит колебания на финансовом рынке. Он подчеркнул, что неопределенность в будущем мировой финансовой системы усилилась, углубляя разрыв в глобальных цепочках торговли, отмечает 360.ru.

3 апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Евросоюза и некоторых других стран. Россия в списке не фигурирует. Меры коснутся не только ЕС (20%), но также КНР (34%), Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и других стран, пишет сайт kp.ru.

Тогда же глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила обеспокоенность потенциальной возможностью перерастания новых пошлин США в тарифную войну. Она призвала членов ВТО «ответственно относиться к возникающему давлению» для предотвращения роста напряженности в торговле, пишет RT.

По словам американского лидера, США на протяжении десятилетий «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». По словам главы государства, рабочие места и фабрики вернутся в страну, сообщает НСН.

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