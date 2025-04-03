Два человека погибли при столкновении легковушки и «Газели» в Дагестане

Lada Granta и «Газель» загорелись после лобового столкновения в Дагестане, погибли два человека, еще один пострадал. Об этом 3 апреля сообщилии в Telegram-канале служба МВД по республике.

«Сегодня, 3 апреля, примерно в 17:00, на 722-м км ФАД «Кавказ» водитель автомобиля «LADA Granta» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 37-летнего жителя Хасавюртовского района, после чего от удара оба автомобиля загорелись», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате ДТП водитель и пассажир «LADA Granta» скончались на месте происшествия. Водитель «Газели» с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего и личности участников автоаварии выясняются, сообщили в ведомстве.

Ранее, 2 апреля, в Тверской области в ДТП «Газели» и легкового автомобиля на трассе М-10 один человек погиб и двое, включая подростка, пострадали. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.