Во Франции приговор Марин Ле Пен назвали безумием

Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян прокомментировал ситуацию вокруг председателя правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвав запрет на ее участие в выборах шокирующим. Об этом 3 апреля он заявил в интервью «Известиям».

«Это безумие. Французский народ не согласен, и я хочу, чтобы русские знали, что французы не согласны с этой политикой. Это неправда, они не согласны, и этого следует категорически избегать», — сказал политик.

По его словам, несмотря на признание Ле Пен виновной в финансовом мошенничестве, она имеет право на апелляцию, а вынесенный судом запрет на участие в выборах «вызывает вопросы».

«Теперь, очень скоро, через год, состоится суд, который, я надеюсь, разрешит ей участвовать, потому что, даже если она и является конкуренткой, я считаю, что только французы могут решить, кто имеет право баллотироваться», — добавил Дюпон-Эньян.

Он также сравнил ситуацию с действиями Евросоюза в Румынии, где был запрещен независимый кандидат Кэлин Джорджеску.

Политик подчеркнул, что подобные маневры представляют собой серьезную угрозу демократическому процессу.

Власти Франции 1 апреля начали новое расследование в отношении Марин Ле Пен из-за угроз в адрес судей. Сообщалось, что трое членов судебной коллегии, которые приговорили политика к лишению свободы и запрету на участие в выборах по делу о хищении средств Европарламента, подверглись нападкам в социальных сетях.

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента по делу о создании фиктивных рабочих мест, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а остальные два года — домашний арест с ношением электронного браслета. Помимо этого она также лишилась права на участие в президентских выборах 2027 года.