В Германии погиб украинский футболист в возрасте 17 лет
Украинский футболист Александр Шворак погиб в Германии. О смерти 17-летнего спортсмена 3 апреля сообщил детско-юношеский футбольный клуб «Тайм» на странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
«Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак (2007 года рождения)», — говорится в публикации клуба.
Уточняется, что Шворак проживал в Польше. Оттуда он уехал в Германию к своему знакомому. Трагедия произошла в Берлине. О причине гибели не сообщается.
Ранее, 12 февраля, в Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Федерация баскетбола Киева уточнила, что на Ермакова напала группа неизвестных, которая атаковала его и еще одного украинского футболиста Артема Козаченко.