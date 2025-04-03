Постпред РФ указал на отсутствие реакции ООН на убийства российских журналистов

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что продолжение молчания верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства российских журналистов Вооруженными силами Украины (ВСУ) будет равносильно «молчаливому соучастию». Заявление было опубликовано на сайте МИД России 3 апреля.

«С момента этих трагических событий прошло достаточно времени для того, чтобы на них смогли взвешенно отреагировать профильные международные правозащитные структуры. Публично их осудить не торопятся лишь верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и его управление», — говорится в документе.

Гатилов отметил, что он отправил Тюрку официальное письмо, в котором подробно описал атаки боевиков ВСУ на российских корреспондентов. Он добавил, что отсутствие реакции представителей ООН будет равносильно их молчаливому соучастию в многочисленных преступлениях киевского режима.

25 марта заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что убийства российских журналистов рассматриваются как продолжение нацистской практики со стороны Украины.

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. В тот же день погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Позднее, 26 марта, стало известно о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Машина со съемочной группой подорвалась на мине, установленной украинскими боевиками в Белгородской области.