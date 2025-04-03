Израильские ВВС нанесли ракетные удары по военному объекту в Дамаске

Истребители ВВС Израиля атаковали район Эль-Кисва на южной окраине Дамаска, где расположена база 75-й механизированной бригады бывшей сирийской армии. Об этом 3 апреля сообщил телеканал Syria TV в своем Telegram-канале.

«Израильская авиация нанесла удар по району Сальх аль-Тайр, 91-й бригаде в окрестностях Эль-Кисвы, в сельской местности Дамаска», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что израильские военные провели два рейда на позиции 75-й бригады близ Эль-Кисвы в пригороде Дамаска.

По данным телеканала, после воздушного удара в столице и ее окрестностях прогремели сильные взрывы.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ставшую убежищем школу в Газе погибли по меньшей мере 25 человек.