Грузия ограничила срок пребывания в стране граждан Украины одним годом

Власти Грузии вынесли решение в отношении граждан Украины, сократив для них срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года. Об этом 3 апреля сообщает телеканал Mtavari, ссылаясь на постановление правительства партии «Грузинская мечта».

Принятый документ сокращает право пребывания в стране в течение полных трех лет до одного года для тех граждан Украины, которые въехали в Грузию без визы.

«Согласно постановлению [от 2 апреля], те граждане Украины, которые въехали и находились в Грузии до 24 февраля 2025 года, будут иметь право оставаться до 24 февраля 2026 года», — пишет СМИ.

В 2023 году правительство Грузии продлило срок безвизового пребывания для украинцев с одного года до двух, а в апреле 2024 года — с двух до трех лет. До этого в постановлении от 2015 года срок пребывания в Грузии составлял для украинцев 12 месяцев, добавляет «Газета.Ru». Россиянам виза для посещения Грузии не требуется, без нее они могут находиться в стране до одного года.

В январе британская газета The Telegraph сообщала, что тысячи украинских беженцев, которые прибыли в Великобританию, могут потерять рабочие места из-за сложностей на фоне новых визовых правил, поскольку их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока их действия. По данным газеты, визовая неопределенность затронула около 20 тыс. украинских беженцев.