В Василеостровском районе Санкт-Петербурга загорелась квартира
В многоэтажном доме на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Санкт-Петербурга загорелась квартира. В четверг, 3 апреля, об этом сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по городу.
«К ликвидации пожара привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Сведения о пострадавших и площадь горения не уточняются.
1 апреля на юго-западе Санкт-Петербурга произошло горение автосалона на площади 3 кв. м. Над ликвидацией пожара работали 10 пожарных и две единицы техники.