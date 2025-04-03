УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения россиян на международные турниры

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальным федерациям с просьбой не обсуждать вопрос о возвращении российских команд к международным соревнованиям. Об этом 3 апреля говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что несколько раз поднимался вопрос о пересмотре решения о недопуске российских футболистов к соревнованиям, а также предпринимались «попытки частичной отмены ограничений».

«С этим заявлением мы обращаемся к вам относительно недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения таких вопросов», — написали в заявлении УАФ.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 3 апреля заявил, что ФИФА надеется на скорое возвращение России. Он также подчеркнул, что суть футбола не в разъединении, а в объединении людей, где бы они ни находились.

Ранее, 8 февраля, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что верит в возвращение российских сборных на международные турниры в его новый срок на этой должности.