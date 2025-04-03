В Белоруссии за создание мошеннических call-центров задержаны 40 человек

Полиция Белоруссии задержала около 40 человек, которые участвовали в организации и работе сети мошеннических call-центров в стране. Об этом 3 апреля рассказали в пресс-службе МВД республики.

«Оперативники ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. — Ред.) МВД задержали порядка 40 человек, причастных к функционированию в Беларуси сети мошеннических call-центров», — указано в Telegram-канале ведомства.

Для того, чтобы обмануть людей и заполучить их сбережения, фигуранты называли себя сотрудниками известных трейдинговых компаний. И предлагали сделать «выгодные инвестиции» в несуществующие бизнес-проекты.

Отмечается, что среди жертв мошеннической схемы — десятки россиян. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенным организованной группой.

МВД России 2 апреля сообщило, что благодаря совместной операции с белорусскими правоохранителями в 2024 году ликвидировали пять мошеннических call-центров и задержали около 60 организаторов и членов преступных сообществ, добавляет «Газета.Ru».

В декабре 2024 года хакеры из группировки «НемеZида», принадлежащем группе хакеров RaHDIt, выявили подразделение днепровского офиса аферистов, которые были задействованы в раскрытой в России сети мошеннических call-центров. Уточняется, что рассекреченных злоумышленников внесли в новый раздел сайта «Телефонные мошенники». По данным хакеров, эти люди представлялись по телефону сотрудниками разных структур с целью украсть деньги.