Водитель легковушки пострадал при столкновении с пожарной машиной в Долгопрудном
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- Водитель легковушки пострадал при столкновении с пожарной машиной в Долгопрудном
Пожарная машина и легковой автомобиль столкнулись в Долгопрудном. В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщает в четверг, 3 апреля.
Авария произошла около 15:30 на Лихачевском шоссе.
«По предварительной информации, столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль марки Daewoo, двигавшиеся в попутном направлении. В результате ДТП водитель легковушки 1945 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 2 апреля, принадлежащий музыканту Егору Криду автомобиль Lamborghini Urus попал в ДТП с такси в Москве возле дома № 6 на улице Лесной, сообщает 360.ru. Водитель такси влетел в авто рэпера сзади, уточняется на сайте kp.ru.
За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 214 ДТП, в которых погибли 23 и получили ранения 234 человека. Из числа погибших 14 были водителями и пассажирами транспортных средств. Об этом 3 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.