Онкологические заболевания больше не приговор. Что нужно знать о лечении рака

За последние десятилетия медицина совершила прорыв в лечении отдельных видов рака, появились новые способы воздействия на раковые клетки, которые снижают риск нежелательных реакций организма пациента. Также наука значительно продвинулась в области профилактики онкозаболеваний. Какие есть методы лечения рака, какие его виды лучше поддаются лечению и можно ли предупредить его развитие — в материале «Известий».

Больше не приговор

• Практически все онкологические заболевания излечимы, если их выявляют на ранних стадиях. Лучше других поддаются терапии рак лимфатической системы, герминогенные опухоли у детей, рак толстой кишки, базалиомы, платиночувствительный рак яичников, рак толстой кишки, рак щитовидной, предстательной и молочной желез. Для обнаруженного на первой стадии рака молочной железы может быть достаточно хирургического лечения.

• Хуже всего поддаются лечению мелкоклеточный рак легкого и некоторые формы рака печени, а также онкологическое заболевание поджелудочной железы и саркомы у взрослых. У одного человека может развиться сразу несколько видов рака, но даже в этой ситуации заболевание можно взять под контроль. Врачи составляют схемы лечения, которые воздействуют на разные опухоли, и подбирают оптимальный курс для каждого пациента с учетом особенностей его здоровья.

Эволюция методов лечения

• Первым методом лечения рака стала «протоиммунотерпапия», предложенная древнеегипетским врачом в XVI веке до нашей эры: она предполагала припарку и надрез опухоли в расчете на то, что возникшее воспаление уничтожит саму опухоль. Метод оказался опасным, а случаи излечения были крайне редкими. Но врачи нашли способ заставить иммунную систему пациента атаковать опухоль. Иммунотерапия считается одним из самых перспективных методов лечения — ее назначают, когда другие способы не помогают. Этот метод применяется при лечении меланомы, рака почки, некоторых подтипов рака легкого и других опухолей, устойчивых к химиотерапии.

• Врачи полностью отказались от старых схем химиотерапии и способов хирургического лечения, которые были неэффективны или приводили к развитию осложнений. Сейчас сочетание этих методов применяется для лечения рака с риском развития метастазов. Лучевая терапия, появившаяся в начале XX века, стала более точечной и щадящей для организма пациента, а главным прорывом в этом направлении стала радиохирургия, позволяющая уничтожать раковые клетки в тех случаях, когда хирургическое вмешательство сопряжено с большим риском. Пока оборудование для радиохирургии есть только в одной клинике в России.

• В последние десятилетия разработаны методы, которые воздействуют на саму опухоль, снижая риск побочных эффектов лечения. Так называемая таргетная терапия позволяет воздействовать специальными препаратами на мутации внутри опухоли. Но этот метод применим не всегда, и перед назначением врачи проводят молекулярно-генетическое исследование опухоли.

• Генно-инженерная CAR-T-терапия используется при лечении лимфомы, лимфобластного лейкоза и миеломы. Т-лимфоциты, которые отвечают за формирование клеточного иммунитета, извлекают из крови пациента, модифицируют и вводят обратно, чтобы они атаковали раковые клетки. Тераностика совмещает диагностику и лечение: препарат с радионуклидом находит опухолевые клетки в организме, а после замены изотопа на лечебный воздействует на раковые клетки изнутри, разрушая их. Этот метод применяется при нейроэндокринных опухолях и раке простаты.

• Универсального способа вылечить рак не существует. На ранних стадиях заболевания может быть достаточно хирургической операции или лучевой терапии. В более серьезных случаях врачи комбинируют методы лечения, но подход всегда индивидуален. Новые способы лечения зачастую являются редкими и дорогостоящими, могут вызывать опасные побочные эффекты, поэтому врачи применяют продуманный комплексный подход.

Вакцина от рака

• Противораковые вакцины предназначены не для профилактики, а для лечения уже возникшего заболевания. В сентябре начнутся испытания первой онколитической вакцины «ЭнтероМикс», разработанной Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта. В основе препарата — сочетание непатогенных вирусов, которые могут атаковать злокачественные клетки. Ожидается, что примерно через два года вакцина выйдет на рынок.

• В конце 2025 года НМИЦ радиологии намерен начать испытания персонализированных мРНК-вакцин от рака — они будут создаваться индивидуально на основе анализа опухоли каждого пациента. Лечебные вакцины помогают побороть болезнь за счет формирования иммунного ответа к конкретному антигену. Ранее такие вакцины разрабатывались преимущественно для лечения хронических форм инфекционных заболеваний, например, бруцеллезная вакцина или стафилококковый анатоксин.

Мифы о раке

• Сложилось мнение, что рак плохо поддается лечению, поскольку раньше медицина не располагала эффективными способами диагностики и лечения онкологических заболеваний, а люди обращались к врачу уже на поздних стадиях. На самом деле сейчас рак на ранней стадии удается вылечить полностью. А благодаря новым методикам и на более поздних стадиях болезнь можно победить.

• Рак на ранних стадиях не сопровождается болью. Узнаваемых признаков, по которым человек мог бы вовремя выявить у себя онкологическое заболевание и обратиться к врачу, болезнь чаще всего не дает. Например, кашель, отдышка и утомляемость при раке легкого можно легко спутать с симптомами других заболеваний. Обнаружить признаки болезни помогает регулярный скрининг на различные виды рака, ежегодная общая диспансеризация.

• Народные рецепты и диеты не помогут при онкологии. Альтернативные методы лечения только отнимают время у пациента, которое нужно для того, чтобы пройти настоящую терапию и взять болезнь под контроль.

Профилактика онкологических заболеваний

• От онкологических заболеваний не застрахован никто. Снизить риск помогает здоровый образ жизни, контроль массы тела, защита от ультрафиолетового излучения и избегание стресса. Специалисты рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры и делать скрининги, не упускать возможность обследоваться в рамках диспансеризации. А вот анализ на онкомаркеры не считается эффективным методом выявления рисков заболевания.

• Профилактикой развития отдельных форм рака является вакцинация. Прививка от гепатита B предупреждает развитие рака печени, а вакцина от вируса папилломы человека — единственный эффективный способ профилактики рака шейки матки. ВПЧ-штаммы высокого риска 16 и 18 провоцируют развитие этого заболевания в 70% случаев, а также становятся причиной других онкологических болезней.

При подготовке материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: