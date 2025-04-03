В Тюмени за 27 млн рублей построят ливневку на улице Олимпийской
В Тюмени на улице Олимпийской обустроят сеть ливневой канализации, которая должна спасти участок от затопления дождевыми водами. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на соответствующую информацию, указанную в плане развития городской дорожно-транспортной сети.
«Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в части устройства сети ливневой канализации по улице Олимпийская, 8, 16, 26 (второй этап)», — приводит текст документа информагентство.
Завершить строительство ливневки планируется до конца 2025 года. Стоимость работ составляет 27 млн рублей.
По данным ИА «Ура.ру», в ближайшие пару лет власти Тюмени также намерены разработать проект ливневки по Заречному проезду и улице Газовиков, а на 2027–2028 годы запланировано строительство ливневой канализации на улице Ю.-Р.Г. Эрвье.