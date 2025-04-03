Один пассажир погиб и двое пострадали при опрокидывании авто на М-5 «Урал»
В Чебаркульском районе Челябинской области опрокинулась легковая иномарка. Один из пассажиров погиб, еще двое пострадали, сообщили ИА «Ура.ру» в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла днем в четверг, 3 апреля, на 1827-м км федеральной трассы М-5 «Урал». При неустановленных пока обстоятельствах на проезжей части опрокинулся автомобиль Nissan Almera под управлением 35-летнего мужчины. По предварительным данным, он не справился с управлением.
В результате ДТП 35-летний пассажир легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Еще двое пассажиров госпитализированы в медучреждение. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
2 апреля на 325-м км трассы М-10 «Россия» столкнулись «Газель» и «Лада Веста». В результате погиб человек, еще двое, в том числе подросток, пострадали.