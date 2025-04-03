Опубликованы кадры работы спасателей МЧС РФ на завалах в Мьянме

Спасатели МЧС России круглосуточно разбирают завалы поврежденных зданий в Мьянме после землетрясения. Кадры работы специалистов 3 апреля публикуют «Известия».

«Во время разрушений остаются бетонные перекрытия, а кирпич и всё остальное рассыпается в пыль, в мелкие камешки, заполняет все пустоты. Приходится в том числе в ручную разбирать [завалы]», — рассказал изданию начальник штаба аэромобильной группировки центра «Лидер» МЧС Владимир Ковальчук.

По его словам, специалисты, как правило, используют гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы разрезать арматуру, и отбойные молотки для разрушения крупных бетонных конструкций.

Одна их местных жительниц поделилась с «Известиями», что комната ее сестры находится на первом этаже полуразрушенного здания и, возможно, девушка не может оттуда выбраться. Спасатели из РФ пока ее ищут.

В условиях сильной жары и отсутствия ветра строительная пыль и замкнутые пространства осложняют работы, однако у российских спасателей большой опыт по ликвидации последствий землетрясений, уточнили в Telegram-канале МЧС РФ.

Ранее в этот день МЧС РФ сообщило, что спасатели обследовали 35 объектов в Мьянме на площади 77,5 тыс. кв. м в поисках пострадавших от землетрясения людей. Уточняется, что врачи полевого мобильного госпиталя оказали медицинскую помощь 22 раненым.

В азиатской республике 28 марта было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. По данным на 3 апреля, число погибших достигло 3085 человек.