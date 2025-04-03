Skoda представила самый скоростной автомобиль марки

Компания Skoda представила электрический кроссовер Elroq в новой модификации RS. Он является самой динамичной серийной моделью в современной линейке марки, объявила 3 апреля пресс-служба чешского производителя.

Skoda Elroq RS оснащается полноприводной двухмоторной системой. Мощность силовой установки составляет 340 л.с., она позволяет ускоряться с места до 100 км/ч за 5,4 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч. С 84-киловаттной батареей паркетник способен проезжать до 550 км на одном заряде.

Дебют модели Skoda Elroq состоялся полгода назад, изначально она предлагалась с одним либо двумя моторами, мощность которых варьировалась от 170 л.с. (базовая модификация) до 299 л.с. (флагманская).

Внешне RS-версия отличается стайлинг-пакетом с черными акцентами и более агрессивным обвесом, в салоне новинка получила другие материалы отделки и цветовые решения. По умолчанию Elroq RS оснастили заниженной подвеской и более мощными тормозами, опционально электрокар будет доступен с адаптивным шасси.

Ранее в этот день АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Largus в двухтопливной модификации CNG. Такой автомобиль может работать как на бензине, так и на природном газе (метане), который закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 л. Работа на природном газе позволяет в 2,5 раза снизить затраты на топливо. При полной заправке Largus CNG обладает запасом хода более 1 тыс. км, утверждают в компании.