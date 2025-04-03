Судостроительный завод в Карелии возобновит работу после пожара

После пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске его основные конструкции и оборудование остались целы, предприятие сможет продолжить работу в штатном режиме. Об этом 3 апреля рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Он выразил благодарность сотрудникам пожарного гарнизона МЧС РФ за профессиональную работу.

«Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания, счет шел на секунды, а также минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали», — приведены слова Парфенчикова на сайте главы региона.

Также уточняется, что в результате ЧП пострадали трое рабочих военно-строительной компании. Одному из них оказали помощь на месте. Двое других мужчин доставлены в больницу. За их состоянием следят врачи.

Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе на площади 1,5 тыс. кв. м в Карелии произошел в этот же день. Позже его ликвидировали и провели проливку конструкций. В результате происшествия пострадали три человека.

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания.