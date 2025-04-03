В Ленинградской области нашли забежавшую в электричку собаку

Щенка Блюма, который убежал из дома в Ленобласти и прокатился на электричке, нашли волонтеры. Об этом 3 апреля сообщили владельцы питомца в Telegram-канале.

Щенок по кличке Блюм сбежал от хозяев в Красном Бору. Он пробрался в электричку 1 апреля, а затем сам покинул ее через одну остановку на станции Колпино.

Волонтеры рассказали, что Блюм разгуливал в Колпинском районе, на данный момент с ним всё хорошо, он уже воссоединился с хозяйкой.

О том, что собаку ищут в Ленинградской области, стало известно ранее в этот день. Поисками занимались волонтеры Октябрьской железной дороги (ОЖД).