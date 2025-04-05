Стоматолог назвал главные причины неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта в 80–90% случаев связан со стоматологическими проблемами. Однако иногда это говорит о заболеваниях ЛОР-органов или проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом 5 апреля «Известиям» рассказал врач стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев.

По его словам, галитоз — неприятный запах изо рта — может быть связан со стоматологическими и нестоматологическими проблемами. Более 60% случаев связаны с анаэробными бактериями на спинке языка, выделяющими летучие сернистые соединения — это может быть налет или зубной камень.

«Скопление этих микроорганизмов и остатки пищи, застрявшие между зубами, постепенно создают зубной камень. Проблему может решить обычная профессиональная чистка», — успокоил стоматолог.

Также проблемой неприятного запаха может быть кариес и периодонтит. Врач объяснил, что застрявшие частицы пищи в кариозных полостях и воспаленные десны создают идеальную среду для анаэробных бактерий, а поражения эмали и воспаленные десны усиливают зловонный запах.

Впрочем, проблема может крыться глубже. Алиев обратил внимание, что причиной галитоза могут быть заболевания ЛОР-органов — хронический тонзиллит, синусит, ринит сопровождаются выделением гнойного секрета и плохого запаха. Кроме того, гастрит, язва и рефлюкс образуют в желудке газы с неприятным запахом — это тоже может послужить причиной.

«Проблема может быть в системных болезнях, таких как диабет или почечная недостаточность. В первом случае пациенты ощущают фруктовый запах, а во втором — аммиачный», — заявил стоматолог.

Впрочем, по словам специалиста, часто причиной неприятного запаха может быть курение, употребление продуктов с резким ароматом, например чеснока или лука.

Ранее, 23 марта, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала «Известиям» о влиянии стресса на зубы и челюсть. По ее словам, ослабленный иммунитет влияет на качество слюны, создавая благоприятную среду для бактерий и ускоряя разрушение тканей пародонта, а повышенное напряжение жевательных мышц приводит к усиленной нагрузке на височно-нижнечелюстной сустав. Это может провоцировать головные боли, дискомфорт в области челюсти и шеи.