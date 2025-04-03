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Stellantis приостановит работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis объявил о приостановке работы ряда заводов в Канаде и Мексике на две недели из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом 3 апреля сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на данные местного профсоюза Unifor Local 444.

По информации издания, работа завода будет приостановлена 7 апреля.

Глава профсоюзной организации Джеймс Стюарт пояснил, что тарифная политика США продолжает создавать неопределенность в автомобильной отрасли и оказывает «негативное влияние» на производство автомобилей в Канаде, США и Мексике.

Stellantis продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин на импортные автомобили и продолжит взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям политики, добавила «Газета.Ru».

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных торговых мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение президентом США импортных пошлин является ошибкой. Он добавил, что Германия будет защищать свои интересы.

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