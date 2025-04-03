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Востоковед оценил рост напряженности между США и Ираном

Востоковед Балмасов: угрозы США о бомбардировках Ирана реальны
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Фото: REUTERS/U.S. Central Command
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Угрозы президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана реальны. Однако сообщения о том, что эта страна прекратит свое существование, — пропагандистские, рассказал «Известиям» 3 апреля эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«Здесь вариантов не особенно много. Либо Иран прогибается, либо он упорствует. Пока он упорствует. На самом деле отступать ему тяжело, поскольку в том случае, если великий рахбар (верховный лидер Ирана. — Ред.) аятолла [Али] Хаменеи согласится на это, на ультиматум, то в таком случае он рискует спровоцировать жесткий внутренний кризис в самом Иране. Главная опасность будет исходить не со стороны оппозиции, а со стороны самих консерваторов, если он прогнется под американские требования», — отметил эксперт.

Если верховный лидер будет упорствовать, то в иранском обществе значительная часть тех же консерваторов и даже некоторых либералов будет концентрироваться вокруг иранской власти, объяснил Балмасов.

«С другой стороны, угроза тоже весьма реальна. Но то, что Иран прекратит свое существование, — это больше пропагандистская вещь. <…> Одними бомбардировками сложно добиться нужного результата. Но «вынести» объекты энергетики иранские — это вполне по силам тем же Соединенным Штатам», — уточнил он, добавив, что уровень иранской противовоздушной обороны довольно слабый.

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Накануне газета Daily Express, ссылаясь на близкие к администрации Трампа источники, сообщила, что Иран может прекратить свое существование к сентябрю, если не выполнит требования США. До этого Трамп уже предупредил, что возможны бомбардировки, если сделка не будет заключена.

Агентство Mehr 2 апреля сообщило, что Иран закроет воздушное пространство и переведет армию в боевую готовность. Отмечалось, что это связано с угрозами со стороны Соединенных Штатов и активизацией в регионе Вооруженных сил Израиля и США.

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