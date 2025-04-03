Суд в Москве арестовал гражданина Кубы по делу об убийстве
Никулинский районный суд Москвы арестовал гражданина Кубы Бенитеса Poxacа Ласаро Маккдиэла по делу об убийстве на западе города. Об этом 3 апреля сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Согласно данным следствия, кубинец на строительном объекте нанес своему коллеге ножевое ранение. От полученных травм мужчина скончался на месте.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бенитеса Poxaca Ласаро Маккдиэла», — указали в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Там уточнили, что гражданин Кубы арестован по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») на срок 1 месяц 29 суток.
Ранее, 15 марта, сообщалось, что Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу подростка по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По данным следствия, он насмерть забил мужчину в Бутовском лесопарке.