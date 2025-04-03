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В парламент Венгрии внесли законопроект о выходе из МУС

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Фото: TASS/EPA/ZOLTAN MATHE
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Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о выходе из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом 3 апреля сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

«Парламент может начать обсуждение этого законопроекта до конца апреля и проголосовать по нему в конце мая. После парламентского голосования мы, конечно, уведомим ООН о своем шаге, и, согласно международному законодательству, наше решение вступит в силу через год», — сказал Сийярто в видеообращении.

Он также отметил, что в последние годы этот юридический институт превратился в инструмент политики.

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Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о решении страны выйти из МУС, заявив, что организация утратила независимость и превратилась в политический институт.

1 апреля международная правозащитная организация Amnesty International призвала Венгрию арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху, который посетит страну по приглашению своего венгерского коллеги. По данным организации, венгерский премьер заявил, что не будет исполнять ордер, выданный МУС, хотя как государство — член Евросоюза страна обязана это сделать.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы министерства обороны страны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. В суде постановили, что два политика ответственны за военные преступления против мирного населения. Готовность исполнить это решение суда выразили Великобритания, Нидерланды и Эстония, против выступили США и Франция.

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