Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской и Белгородской областями три беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В период с 13:20 до 15:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — написали в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что два БПЛА уничтожены над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области.
Ранее, 2 апреля, стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 93 дрона ВСУ над регионами России. При этом 87 дронов перехватили над территорией Курской области, еще четыре — над территорией Ростовской области и два — над территорией Белгородской области.