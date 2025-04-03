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«Триколор» покажет трансляцию старта ракеты «Союз»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В честь своего 20-летия оператор «Триколор» проведет масштабную акцию: зрители смогут объединиться за просмотром запуска ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» и выиграть телевизоры «Триколор».

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль, брендирована логотипом оператора «Триколор» в честь 20-летия компании. Пуск состоится 8 апреля 2025 года.

В состав основного экипажа 73-й длительной экспедиции входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в состав дублирующего — космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Одновременно с запуском «Союз-2.1а» «Триколор» проводит всероссийский конкурс. Поучаствовать в нем можно, посмотрев трансляцию старта и выложив фото под специальным постом в группе компании во «ВКонтакте» с хештегом #Триколор20Лет. Победители конкурса получат телевизоры «Триколор».

«Уже 20 лет мы доставляем в самые удаленные уголки нашей страны космические технологии — от ТВ-сигнала до современной электроники и умных решений для дома. В свой юбилейный год мы хотим объединиться со зрителями всей России за просмотром старта ракеты, на которой можно будет увидеть символику „Триколор“. Во всем мире наблюдение за пуском ракет — семейная традиция и повод гордиться достижениями своей страны. Подключайтесь к трансляции и делитесь своими эмоциями с нами», — говорит коммерческий директор «Триколор» Олег Стручковский.

Следите за запуском «Союза» в прямом эфире 8 апреля в официальном сообществе «Триколор». Трансляция начнется в 7:45 по московскому времени, пуск запланирован на 8:40. Делитесь фотографиями с просмотра и выигрывайте телевизоры «Триколор».

Подробности о правилах и условиях участия в конкурсе читайте здесь.

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