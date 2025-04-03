Эксперт рассказал о набирающих популярность опциях ДМС

Спрос на корпоративное добровольное медицинское страхование (ДМС) остается высоким, так как работодатели всё чаще рассматривают его как эффективный инструмент для привлечения и удержания персонала. Об этом рассказал «Известиям» 3 апреля вице-президент ВСС Роман Щеглеватых.

«Компании, которые раньше не предоставляли сотрудникам ДМС или предлагали программы с минимальным набором услуг, теперь выделяют бюджеты на полноценное страховое покрытие», — отметил эксперт.

По его словам, базовый пакет корпоративного ДМС обычно включает амбулаторное лечение, стоматологию, стационарную помощь, а также вызов скорой и врача на дом. В последние годы популярность набирают дополнительные опции, такие как телемедицинские консультации, психологическая поддержка и программы ментального здоровья.

«Отдельно обсуждается включение в страховое покрытие лечения критических заболеваний, в первую очередь это злокачественные новообразования», — добавил специалист.

При этом компании продолжают оптимизировать расходы на ДМС за счет франшиз и дифференциации программ для разных категорий сотрудников.

«Общие тенденции сложно выделить — каждая страховая компания разрабатывает свою модель, а конечный набор услуг зависит от пожеланий и финансовых возможностей», — подытожил Щеглеватых.

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