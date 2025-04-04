Названы самые популярные у россиян б/у автомобили

В I квартале 2025 года россияне чаще всего интересовались машинами с пробегом марки Lada, а самой востребованной моделью оказалась Priora. Об этом «Известиям» 4 апреля рассказали эксперты «Авито Авто», которые проанализировали данные по предложению и ценам легковых машин с пробегом на платформе.

На марку Lada пришлось 27,8% от интереса пользователей. Кроме нее в пятерку вошли Toyota (7,1%), Hyundai (5,1%), Kia (4,9%) и Volkswagen (4,6%).

Среди моделей наиболее востребованными оказались Lada Priora, Granta, 2114 Samara и 2107. Замыкает пятерку Toyota Camry, за ней идут Lada Kalina, 4×4 («Нива»), Ford Focus, Hyundai Solaris и Lada 2110.

Самой дорогой в десятке самых популярных моделей оказалась Toyota Camry (2,15 млн рублей), цена каждой из остальных ниже отметки в 1 млн рублей.

Наибольшее число объявлений на платформе пришлось на машины марки Lada (20,3%). Доли остальных брендов в первой пятерке (Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen). Больше всего объявлений о продаже у моделей Lada Granta и Priora, Ford Focus, Hyundai Solaris и Lada Kalina.

Накануне сообщалось, что общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2025 года составили 83,1 тыс. единиц, что на 45% меньше, чем в марте прошлого года. За последние 10 лет результаты марта в процентном отношении были хуже только в 2022 году (–59%), а I квартала — в 2015 году (–36%).