Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США

Швейцария пока не будет принимать контрмеры против пошлин США, чтобы избежать эскалации. Об этом 3 апреля заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

«Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения», — сказала она в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале федерального совета Швейцарии.

Келлер-Зуттер заявила, что федеральный совет выражает сожаление в связи с тем, что своими решениями США отходят от принципов свободной торговли. Она добавила, что совет проведет углубленный анализ последствий этих решений и возможных вариантов действий, добавила «Газета.Ru».

В этот же день Келлер-Зуттер сообщила, что приняла к сведению решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт швейцарских товаров. Глава государства подчеркнула, что в приоритете долгосрочные экономические интересы Швейцарии. А верность международному праву и свободная торговля при этом остаются главными ценностями.

Ранее в этот день Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 31% на товары из Швейцарии. Также меры коснутся Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Японии (24%) и других стран.