В Молдавии отказали Шору в восстановлении паспорта
Высшая судебная палата Молдавии отказала в восстановлении паспорта лидеру оппозиционного блока «Победа» Илану Шору. Об этом 3 апреля сообщил телеканал TVR Moldova.
«Верховный суд <...> оставил в силе решение суда <...>, удостоверяющих личность Илана Шора», — говорится в материале.
Уточняется, что политик оспаривал решение Агентства публичных услуг Молдавии об аннулировании его документов. В высшей судебной палате указали, что решение окончательное, дополняет «Газета.Ru».
В декабре 2024 года в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что посол Евросоюза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс потребовал от правительства найти любой предлог и приговорить к уголовному наказанию представителей молдавской оппозиции. Шор, в свою очередь, назвал уголовные преследования оппозиции репрессиями.