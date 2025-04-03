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Эксперт назвал распространенные методы хакеров

Эксперт Крючков: хакеры чаще всего взламывают веб-приложения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Чаще всего хакеры взламывают веб-приложения, на них приходится более 60% взломов, рассказал 3 апреля директор продукта AppSec.Track компании AppSecSolutions Константин Крючков на конференции «Территория безопасности».

«Чаще всего хакеры взламывают веб-приложения, поскольку с ним работает пользователь и до него сравнительно легко добраться», — передают слова Крючкова «Известия».

Согласно данным презентации, на веб-приложения приходится более 60% взломов.

По мнению специалиста, на втором месте по количеству атак — фишинговые письма по email (почти 20%), которые используют в мошеннических схемах и партнерские программы.

Кроме того, в настоящее время специалисты отмечают рост числа атак на Supply Chain в разработке программного обеспечения (ПО). Этот процесс охватывает все этапы и практики, которые способствуют созданию, защите и развертыванию ПО, и имеет ключевое значение для его качества и безопасности.

«Сложность в том, что хакеры становятся всё изобретательнее, атаки могут быть целевыми, когда злоумышленники несколько лет к ним готовятся, регистрируют какие-то домены, выглядящие правдоподобными, изучают инфраструктуру, чтобы меньше подозрений вызывать у всех служб безопасности», — объяснил Крючков.

Основная угроза заключается в том, что в результате одной атаки может быть скомпрометировано множество компаний, использующих один и тот же продукт, отметил он.

С черного подхода: хакеры вчетверо усилили атаки на Россию
В топ наиболее пострадавших отраслей попали госсектор, почтовые сервисы и грузопассажирские перевозки

Ранее, 5 марта, сообщалось, что хакеры в 2024 году в четыре раза чаще в сравнении с 2023-м атаковали веб-ресурсы российских компаний. Об этом рассказали «Известиям» в компаниях по кибербезопасности. Среднее число веб-атак выросло с 15 млн до 65 млн в месяц.

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