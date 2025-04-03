В НАТО заявили об участии Украины в конфликте «сколько необходимо»
НАТО будет помогать Украине участвовать в конфликте столько, «сколько необходимо». Об этом 3 апреля заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в приветствии госсекретарю США Марко Рубио.
«Европейцы активизировались, оказывая Украине значительную военную поддержку. По последним данным, за первые три месяца союзники по НАТО выделили Украине более $20 млрд на поддержку, чтобы убедиться, что они смогут продолжать борьбу», —отметил Рютте.
При этом генсек добавил, что признателен президенту США Дональду Трампу и его команде за помощь в движении к миру, добавила «Газета.Ru».
Ранее в этот день Рубио заявил, что США останется в НАТО и продолжит играть активную роль в альянсе. Он заявил, что мировые СМИ и некоторые американские медиа устраивают «истерики и гиперболизации» на тему взаимоотношений Вашингтона и альянса.
6 марта NBC News заявил, что Трамп рассматривает изменение формата участия США в НАТО. Отмечалось, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса. Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон не будет выходить из военного блока.