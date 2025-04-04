Как подготовить квартиру к сдаче в аренду посуточно и на длительный срок

Для многих россиян, владеющих недвижимостью, сдача жилья служит дополнительным источником дохода при минимальных затратах времени и сил. Но насколько быстро удастся найти нанимателей зависит от многих факторов. О том, как лучше сдавать квартиру, посуточно или долгосрочно, как подготовить жилье перед заездом жильцов и какие нюансы учесть, рассказывают «Известия».

Кто может сдавать квартиру в арену

По закону, сдавать квартиру в аренду может как собственник, так и его уполномоченное лицо. Но если квартирой владеют несколько человек на правах долевой собственности, то просто отдать свою долю в аренду нельзя. Нужно будет спросить разрешения у других владельцев жилплощади.

Если же другие собственники не против, следует взять у них письменное согласие и заверить его у нотариуса. Только после этого можно начинать искать жильцов. Когда кто-то отказывается идти навстречу, то сдать жилье на законных основаниях не получится.

Можно ли сдать в аренду ипотечное жилье

Очень часто возможность сдавать ипотечное жилье в аренду рассматривают как возможность погасить жилищный кредит без ежемесячных вложений. Такой вариант в основном выбирают граждане, которые рассматривает покупку недвижимости в качестве долгосрочной инвестиции.

Законом запрет на аренду ипотечной квартиры не предусмотрен. Однако потребуется заранее получить согласие залогодержателя — банка, в котором брался ипотечный кредит. Как правило, кредитные организации не запрещают заемщикам сдавать ипотечную квартиру внаем и оперативно решают подобные вопросы.

Долгосрочная или краткосрочная аренда: что выбрать

С точки зрения цены сдавать жилье посуточно всегда выгоднее, чем на длительный срок. В среднем краткосрочная аренда приносит почти вдвое больше прибыли, чем долгосрочная. Помимо этого, повышается и периодичность выплат — деньги можно получать не один, а несколько раз в месяц. Но и времени на ее организацию уходит гораздо больше.

Под долгосрочной арендой чаще всего подразумевается аренда дольше 3–4 месяцев. В большинстве случаев договор заключается на 11 месяцев, что снимает необходимость регистрировать его в Росреестре. Преимущества этого варианта — стабильный доход и отсутствие необходимости каждый раз искать новых жильцов. Кроме того, долгосрочный съемщик, как правило, бережнее относится к имуществу, так как он живет в квартире на постоянной основе, а не несколько дней.

Однако при любом варианте еще до заселения с нанимателем следует обсудить сроки проживания, сумму и способы оплаты, а также такие вопросы как компенсация за порчу имущества, наличие животных и вредных привычек. При долгосрочной аренде отдельно стоит остановиться на возможности длительного нахождения в квартире друзей и родственников, оплате коммунальных услуг и необходимости временной регистрации по месту проживания.

Как подготовить квартиру к сдаче в аренду

Чтобы быстро и выгодно сдать недвижимость, собственникам важно тщательно ее подготовить. Поскольку внешний вид и состояние арендной квартиры влияет на стоимость не меньше других важных параметров — транспортной доступности, окружающей инфраструктуры и экологии района.

В сервисе «Яндекс Аренда» рассказали «Известиям», что найти арендатора можно для любой недвижимости, однако квартиры с какими-либо визуальными и функциональными нюансами часто сдаются ниже рыночной цены, а поиск жильцов занимает больше времени.

Эксперты отмечают, что перед сдачей жилья в аренду вовсе не обязательно делать капитальный ремонт или нанимать дизайнера. Важно убедиться в исправности сантехники и электрики, а также предусмотреть наличие необходимой мебели, техники и интернет-соединения. При желании базовый комплект можно расширить дополнительными гаджетами и элементами декора.

Главным стоп-фактором в принятии решения для потенциальных жильцов является захламленный вид квартиры. Поэтому следует заранее избавиться от сломанных, неиспользуемых в быту предметов интерьера, вывезти все лишние вещи и навести порядок: помыть полы, окна, кухонные поверхности, не забыв про сантехнику и санузел.

Стоит также подклеить обои или плинтус, обновить шторы, чтобы какие-либо внешние недостатки не заставили потенциального арендатора искать другую квартиру или сбивать цену.

Для тех, кто сдает квартиру посуточно, важно заранее решить вопрос со стиркой постельного белья и уборкой после посетителей. Например, в квартире можно оставить чистые комплекты белья, дополнительные столовые приборы, мешки для мусора и чистящие средства. Всё это позволит за короткое время вернуть жилью презентабельный вид.

Ранее «Известия» писали, что цена аренды жилья в России выросла на 32%.