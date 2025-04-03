В ВТБ назвали регионы-лидеры по выдаче льготных кредитов в АПК

Кредитный портфель ВТБ в сфере среднего и малого бизнеса в агропромышленном секторе по итогам 2024 года достиг 499 млрд рублей. За год он увеличился на 10%, сообщил в рамках Дня бизнеса, приуроченного к запуску проекта «Бизнес Баттл» на Ставрополье заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Он уточнил, что 40% портфеля — кредиты, выданные по льготной программе Министерства сельского хозяйства России.

В топ регионов, где реализуется программа поддержки АПК, входят Липецкая, Псковская, Воронежская, Новосибирская области и Ставропольский край. На эти пять регионов приходится половина кредитного портфеля банка по программе.

По словам Бортникова, аграрии обращаются за финансированием на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов в 3,6 раза чаще, чем для пополнения оборотных средств.

Объем выдачи по итогам прошлого года в АПК достиг 141 млрд рублей. Из них 108 млрд рублей — на проекты по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства, 26 млрд рублей — на переработку и производство продукции мясного и молочного КРС и 7 млрд рублей — для малых форм хозяйствования.

«Инвестиционные проекты в агропромышленном секторе имеют более длительный период окупаемости, чем в других отраслях экономики, а эффективность бизнеса зависит от множества факторов, в том числе природных. Поэтому для предприятий агросектора важна доступность финансирования на льготных условиях», — рассказал замглавы банка.

Он добавил, что для банка поддержка предприятий АПК — один из ключевых приоритетов в работе. Это, в частности, касается обеспечения аграриев льготными кредитами для проведения посевной. «Оборотное кредитование посевной в этом году планируется на уровне 2024 года. Банк занимает более 15% рынка по льготному финансированию аграриев и продолжит как участие в льготных программах правительства РФ, так и предоставление финансирования по собственным программам», — подчеркнул Бортников.