Сборная Финляндии по хоккею с мячом пропустит ЧМ из-за финансовых проблем

Ассоциация хоккея с мячом Финляндии заявила, что находится в сложной финансовой ситуации и не сможет отправить на чемпионат мира национальные сборные, а также сократит сотрудников. Соответствующая информация была опубликована 2 апреля на официальном сайте ассоциации.

«Мы находимся в ситуации, когда нам необходимо, чтобы все любители хоккея объединились в поиске и изобретении способов найти и изыскать больше денег, чтобы обеспечить непрерывность деятельности, а также развитие и существование хоккея», — сообщил председатель ассоциации Антти Парвиайнен.

По его словам, сейчас достаточно затруднительно найти спонсоров, а финансирование от государства стало меньше. В результате цены из-за инфляции выросли приблизительно на 20% за последнее время.

Среди причин ассоциация назвала конфликт на Украине, а также решение международной федерации (FIB), связанное с продолжением организации чемпионатов мира. Уточняется, что FIB изменила правила проведения соревнований. Согласно нововведению, каждой сборной необходимо платить за себя самой.

Ранее, 4 февраля, стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о недопуске национальной сборной РФ на чемпионат мира 2026 года. В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что собираются оспаривать вердикт IIHF в суде.