Суд избрал меру пресечения для выкинувшего кота из окна квартиры москвича

Суд столицы избрал меру пресечения по делу жестокого обращения с животными в отношении 40-летнего жителя Москвы, выкинувшего своего кота из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом 2 апреля проинформировали в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Лебедева Ивана Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следствия, мужчина, находясь в квартире жилого дома, из хулиганских побуждений выбросил кота из окна четвертого этажа, причинив ему увечья. Свои действия мужчина снял на камеру и выложил в социальной сети.

Ранее, 1 апреля, правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы, сбросившего своего кота с четвертого этажа. По данным прокуратуры, около 00:30 30 марта обвиняемый из хулиганских побуждений выбросил животное из окна своей квартиры на 2-й улице Марьиной Рощи.

До этого сообщалось, что злоумышленник объяснил свой поступок тем, что устал ухаживать за питомцем и тратить деньги на его содержание. Кота забрала к себе неравнодушная девушка, которая позаботится о его лечении после падения.