ВТБ зафиксировал рост спроса на депозиты со стороны среднего и малого бизнеса

В январе-феврале клиенты ВТБ из числа представителей среднего и малого бизнеса провели 1,7 млн сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах. Это в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников в Ставрополе в рамках Дня бизнеса.

По его словам, двукратный рост спроса на депозитные продукты для СМБ банк также зафиксировал по итогам 2024 года. «Предприятия малого и среднего бизнеса особенно ценят возможность оперативного управления своими финансами. Для них важно получать доход от свободных средств и иметь оперативный доступ к капиталу. Банковские депозиты на короткий срок позволяют им эффективно решать эту задачу», — отметил Бортников в ходе Дня бизнеса, состоявшегося в Ставрополе и посвященного запуску конкурса стартапов «Бизнес Баттл».

По его словам, особенно популярны среди предпринимателей краткосрочные депозитные продукты. Две трети сделок приходится на депозиты «Овернайт», которые позволяют размещать средства на одну ночь и получать проценты на следующее утро. По итогам 2024 года число депозитных сделок в банке превысило 8 млн, что в два раза больше, чем годом ранее.

В четверг в Ставрополе состоялся День бизнеса, посвященный запуску конкурса стартапов «Бизнес Баттл». Проект, организованный Русской медиагруппой «Западная пресса», впервые пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ. Он нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.