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Пытавшийся уйти от погони нетрезвый водитель забуксовал в реке под Иркутском

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Фото: t.me/guobddrus
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В Иркутской области нетрезвый водитель забуксовал в реке, пытаясь уйти от погони. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.

Там отметили, что при патрулировании села Дундай в Боханском районе инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобилиста, который ехал на большой скорости и совершал опасные маневры.

Уходя от преследования, он выехал на проселочную дорогу, а потом попытался вброд переехать реку, но забуксовал. Нарушителя задержали и помогли выбраться из машины.

По данным ведомства, за рулем находился 64-летний местный житель с явными признаками опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

«В отношении нетрезвого автомобилиста составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования и невыполнение требования об остановке транспортного средства», — добавили в Telegram-канале Госавтоинспекции.

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МВД России по Красноярскому краю 19 марта сообщило, что полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя. Уточнялось, что в ходе патрулирования автомобиль марки Nissan не отреагировал на требования об остановке экипажа ДПС, существенно увеличив скорость.

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