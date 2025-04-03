Пытавшийся уйти от погони нетрезвый водитель забуксовал в реке под Иркутском
В Иркутской области нетрезвый водитель забуксовал в реке, пытаясь уйти от погони. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.
Там отметили, что при патрулировании села Дундай в Боханском районе инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобилиста, который ехал на большой скорости и совершал опасные маневры.
Уходя от преследования, он выехал на проселочную дорогу, а потом попытался вброд переехать реку, но забуксовал. Нарушителя задержали и помогли выбраться из машины.
По данным ведомства, за рулем находился 64-летний местный житель с явными признаками опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
«В отношении нетрезвого автомобилиста составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования и невыполнение требования об остановке транспортного средства», — добавили в Telegram-канале Госавтоинспекции.
МВД России по Красноярскому краю 19 марта сообщило, что полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя. Уточнялось, что в ходе патрулирования автомобиль марки Nissan не отреагировал на требования об остановке экипажа ДПС, существенно увеличив скорость.