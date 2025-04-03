Минобороны ФРГ сообщило о намерении закупить для бундесвера ударные беспилотники

Министерство обороны ФРГ намерено в ближайшее время подписать контракты на поставку в вооруженные силы ударных БПЛА. Об этом 3 апреля сообщил журнал IT Boltwise со ссылкой на источники в минобороны Германни.

«Бундесверу предстоит значительная модернизация его военного потенциала за счет запланированного приобретения ударных беспилотников», — говорится в публикации.

Отмечается, что до сих пор бундесвер не имеет на вооружении современных беспилотников, подходящих для современных условий ведения боевых действий.

3 марта посольство РФ заявило об ускоренном курсе Германии на милитаризацию. Власти ФРГ намерены увеличить размер армии, закупить современное вооружение и модернизировать транспортную инфраструктуру для обеспечения масштабной переброски на восток техники и подразделений альянса.

До этого, 11 марта, журнал Der Spiegel сообщил, что бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой личного состава, значительным износом инфраструктуры, такой как казармы, и нехваткой боеспособной техники.