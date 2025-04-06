С Благовещением Пресвятой Богородицы: лучшие гифки и оригинальные короткие видео
В понедельник, 7 апреля, православные отмечают один из великих праздников церковного календаря — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он входит в число двунадесятых и связан с важнейшим событием жизни Девы Марии. В Евангелии от Луки сказано, что к праведнице с небес сошел архангел Гавриил и принес Марии благую весть: ей суждено родить Сына Божьего. «Известия» подготовили красивые гифки и поздравления к этой значимой дате.
С Благовещением Пресвятой Богородицы: яркие гифы
В этот замечательный весенний день хочу поздравить тебя с добрым и светлым праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в жизни у тебя были только благие вести, счастливые дни, искренние чувства, добрые друзья и верная любовь.
В этот замечательный день хочу от всего сердца пожелать тебе по-настоящему ценить свою жизнь. Будь благодарен Богу за всё хорошее, что он послал, дорожи каждым светлым моментом и до конца верь в свои силы. Пусть благие и добрые вести приходят к тебе каждый день и пусть вера всегда будет с тобой. Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы!
Добрые пожелания на gif в праздник 7 апреля, Благовещение
А. Красницкий. В день Святого Благовещения
Прошли уже века, но, так же как и прежде,
Повсюду этот день — день радости людской —
Встречает целый мир в живительной надежде,
Что сердцу он несет отраду и покой.
Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве,
Приносит этот день и нам в житейской мгле.
Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе,
И легче бы тогда всем было на земле.
С Благовещением! Желаю, чтобы Пресвятая Богородица оберегала вас и ваших близких. Пусть молитвы будут услышаны, будет душевное тепло и спокойствие. Желаю мира, покоя в жизни и благополучия в семье!
С праздником Благовещение: оригинальные короткие видео
Поздравляю с этим светлым праздником, с Благовещением Пресвятой Богородицы! В этот чудесный день хочется пожелать каждому побольше добра и светлых ясных дней. Пусть поступки будут благородны, а Богородица станет надежной защитницей и верной спутницей в делах ваших мирных. Пусть чисты будут ваши помыслы и будьте бережливы к чувствам других.
В этот чудесный день Благовещения Пресвятой Богородицы желаю вам радости в душе и утешения в молитве, а также благословения для всех ваших дел. Пусть вера всегда согревает ваши сердца, а любовь и доброта наполняют ваши души.
Валерий Брюсов. Благовещенье
Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.
О царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком.
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении глубоком.
Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят!
Твой голос, о пророче.