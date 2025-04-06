С Благовещением Пресвятой Богородицы: лучшие гифки и оригинальные короткие видео

В понедельник, 7 апреля, православные отмечают один из великих праздников церковного календаря — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он входит в число двунадесятых и связан с важнейшим событием жизни Девы Марии. В Евангелии от Луки сказано, что к праведнице с небес сошел архангел Гавриил и принес Марии благую весть: ей суждено родить Сына Божьего. «Известия» подготовили красивые гифки и поздравления к этой значимой дате.

С Благовещением Пресвятой Богородицы: яркие гифы

В этот замечательный весенний день хочу поздравить тебя с добрым и светлым праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в жизни у тебя были только благие вести, счастливые дни, искренние чувства, добрые друзья и верная любовь.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Благовещением Пресвятой Богородицы

В этот замечательный день хочу от всего сердца пожелать тебе по-настоящему ценить свою жизнь. Будь благодарен Богу за всё хорошее, что он послал, дорожи каждым светлым моментом и до конца верь в свои силы. Пусть благие и добрые вести приходят к тебе каждый день и пусть вера всегда будет с тобой. Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы!

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Благовещением Пресвятой Богородицы

Добрые пожелания на gif в праздник 7 апреля, Благовещение

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Благовещением Пресвятой Богородицы

А. Красницкий. В день Святого Благовещения

Прошли уже века, но, так же как и прежде,

Повсюду этот день — день радости людской —

Встречает целый мир в живительной надежде,

Что сердцу он несет отраду и покой.

Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве,

Приносит этот день и нам в житейской мгле.

Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе,

И легче бы тогда всем было на земле.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Благовещением Пресвятой Богородицы

С Благовещением! Желаю, чтобы Пресвятая Богородица оберегала вас и ваших близких. Пусть молитвы будут услышаны, будет душевное тепло и спокойствие. Желаю мира, покоя в жизни и благополучия в семье!

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Благовещением Пресвятой Богородицы

С праздником Благовещение: оригинальные короткие видео

Поздравляю с этим светлым праздником, с Благовещением Пресвятой Богородицы! В этот чудесный день хочется пожелать каждому побольше добра и светлых ясных дней. Пусть поступки будут благородны, а Богородица станет надежной защитницей и верной спутницей в делах ваших мирных. Пусть чисты будут ваши помыслы и будьте бережливы к чувствам других.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка с Благовещением Пресвятой Богородицы

В этот чудесный день Благовещения Пресвятой Богородицы желаю вам радости в душе и утешения в молитве, а также благословения для всех ваших дел. Пусть вера всегда согревает ваши сердца, а любовь и доброта наполняют ваши души.

Известия с помощью ИИ Открытка на Благовещение

Валерий Брюсов. Благовещенье

Ты была единая от нас,

Днем Твоей мечтой владела пряжа,

Но к Тебе, святой, в вечерний час

Приступила ангельская стража.

О царица всех мирских цариц,

Дева, предреченная пророком.

Гавриил, войдя, склонился ниц

Пред Тобой в смирении глубоком.

Внемля непостижное уму,

Ты покорно опустила очи.

Буди Мне по слову твоему,

Свят! Свят! Свят!

Твой голос, о пророче.