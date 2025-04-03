Компании из США примут участие в ПМЭФ-2025

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антона Кобякова с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы делового сотрудничества. Антон Кобяков подчеркнул: «Россия открыта для партнерства, и компании, желающие вернуться, могут делать это на конкурентной основе в рамках действующего правового поля. Важно, чтобы этот процесс был прозрачным, а бизнес придерживался принципов добросовестности и ответственности. Искусство возможностей заключается в том, чтобы грамотно и доходчиво объяснять выгоды российского рынка для бизнеса, находить эффективные решения и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в новых условиях».

Одним из ключевых вопросов встречи стало участие американского бизнеса в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. Несмотря на снижение присутствия американских компаний на Форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии. ПМЭФ остается площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

Стороны также отметили, что организация бизнес-диалога Россия – США в рамках Форума будет способствовать развитию деловых контактов и поиску новых возможностей. В России продолжают работать зарубежные компании, и создание эффективных механизмов взаимодействия будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса.

В ходе диалога предлагается обсудить вопросы глобального устойчивого развития, инновационные решения для обеспечения безопасности, а также аспекты ESG и корпоративной ответственности. Форум предоставляет возможность для открытого обсуждения и обмена опытом между представителями международного бизнеса.

Роберт Эйджи подтвердил намерение AmCham Russia продолжать взаимодействие и подчеркнул, что в основе многополярного мира лежат общие ценности, разделяемые народами и бизнес-сообществами разных стран. Именно они создают фундамент для устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.

«Важно, чтобы компании, которые продолжают работать в России, имели четкие и прозрачные условия для развития своей деятельности. Бизнес всегда нацелен на рост, поиск новых решений и партнерство — такие возможности предоставляет площадка ПМЭФ и другие форумы, организуемые Фондом Росконгресс, являясь ценным инструментом для взаимодействия. Я также планирую рассказать в Вашингтоне о возможностях, которые Россия предоставляет американским компаниям, не только в таких областях, как инновационные решения в медицинской безопасности и ESG», — отметил он.

AmCham Russia активно сотрудничает с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Палата намерена интегрироваться в деловую программу ПМЭФ-2025 и всесторонне поддерживает инициативы, направленные на восстановление партнерских отношений. Также рассматривается возможность организации круглого стола в рамках ПМЭФ-2025.

Кроме того, были рассмотрены перспективы участия AmCham Russia в Российской энергетической неделе, которая пройдет 15–17 октября 2025 года, а также в других проектах Фонда Росконгресс, что позволит расширить международное сотрудничество на разных площадках.