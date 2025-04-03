Четверо боевиков ВСУ получили до 16 лет колонии за теракт в Курской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 15 и 16 годам заключения за совершение террористического акта в Курской области. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Они признаны виновными по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»)», — указано на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, в начале октября 2024 года боевики, вооруженные стрелковым оружием и взрывными устройствами, в целях осуществления террористической деятельности вторглись на территорию Глушковского района Курской области и проследовали в направлении села Веселое в целях его блокирования и осуществления террористической деятельности.

«Удерживая село под вооруженным контролем, они осуществляли наблюдение за местностью для получения и передачи информации о действиях подразделений российских военнослужащих, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации», — уточнили в ведомстве.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил осужденных к лишению свободы на сроки от 15 до 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Жители освобожденного села Казачья Локня и города Суджи Курской области 16 марта рассказали «Известиям», как боевики ВСУ издевались над мирным населением. По словам жителя Суджи Сергея Табаева, украинские террористы стреляли во всех, «кто попадется».