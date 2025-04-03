Политолог объяснил введение США пошлин в отношении Украины

Пошлины на импортные товары разных стран вводятся президентом США Дональдом Трампом в качестве кнута. Такое мнение политолог Дмитрий Журавлев высказал в четверг, 3 апреля.

По словам эксперта, Трамп это говорит почти открыто.

«Поэтому то, что против Украины пошлины введены, а против России — нет, означает, что с точки зрения Трампа и его команды Россия делает то, что должно, а Украина то, что должна, не делает. То есть щелкнуть кнутом перед носом Украины необходимо, а перед носом России нет такой необходимости с точки зрения трампа», — объяснил Журавлев в беседе с Lenta.Ru.

Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о вводимых тарифах, передает RT. Он также продемонстрировал диаграмму со списком стран и тем, которые связаны с новыми пошлинами Соединенных Штатов против них. Уточнялось, что пошлины в размере 20% введутся на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китая.

России в списке не оказалось, сообщает 360.ru. Также в перечне отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, почему Россия и Белоруссия не вошли в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины, передает НСН.

По его словам, тарифы не затронули эти страны, так как Соединенные Штаты не торгуют с ними, поскольку они находятся под экономическими санкциями, сообщается на сайте kp.ru.

26 марта президент Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.